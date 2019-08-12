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Зидан: Бэйл и Хамес – игроки нашей команды, я на них рассчитываю

Зидан: Бэйл и Хамес – игроки нашей команды, я на них рассчитываю
16:04 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Реала Зинедин Зидан отметил, что Бэйл и Хамес – пока еще футболисты "сливочных".

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отметил, что валлиец и колумбиец – пока еще футболисты "сливочных". Соответственно, француз на них рассчитывает. Слова наставника приводит издание Marca. Напомним, ранее стало известно, что руководство "королевского" клуба может ограничить общение Зизу с прессой.

"Мы готовы к возобновлению чемпионата, ждем старта. Мы хотим подстроиться под динамику Ла Лиги. Подпишем ли мы форварда? У нас есть состав, но за три недели может произойти все, что угодно".

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"Бэйл и Хамес? Они – игроки нашей команды, оба в заявке. Я на 100% рассчитываю на них. Колумбиец не попадал в состав, но все может поменяться до закрытия трансферного окна".

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Зинедин Зидан, Новости футбола, Хамес Родригес.
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