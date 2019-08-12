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Барселона вышла из переговоров с ПСЖ по переходу Неймара

Барселона вышла из переговоров с ПСЖ по переходу Неймара
16:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:ПСЖ и Барселона приостановили переговоры по трансферу бразильского форварда Неймара.

«Барселона» приняла решение приостановить переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара, сообщает Sport.es. Несмотря на то что французский клуб готов отпустить бразильца в другой клуб этим летом, руководство каталонского клуба недовольно жёсткой манерой ведения переговоров со стороны «ПСЖ».

Испанский клуб не собирается включать в сделку защитника Нелсона Семеду, так как «ПСЖ» невысоко оценил стоимость португальского игрока. Ранее главный тренер парижского клуба Томас Тухель подтвердил, что «ПСЖ» вёл переговоры об уходе Неймара из клуба.

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В минувшем сезоне нападающий забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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