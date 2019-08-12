Барселона вышла из переговоров с ПСЖ по переходу Неймара

«Барселона» приняла решение приостановить переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара, сообщает Sport.es. Несмотря на то что французский клуб готов отпустить бразильца в другой клуб этим летом, руководство каталонского клуба недовольно жёсткой манерой ведения переговоров со стороны «ПСЖ».
Испанский клуб не собирается включать в сделку защитника Нелсона Семеду, так как «ПСЖ» невысоко оценил стоимость португальского игрока. Ранее главный тренер парижского клуба Томас Тухель подтвердил, что «ПСЖ» вёл переговоры об уходе Неймара из клуба.
Лунин дал согласие на переход в Вальядолид
В минувшем сезоне нападающий забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.