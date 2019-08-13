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Хавбек Интера Перишич согласился на переход в Баварию

Хавбек Интера Перишич согласился на переход в Баварию
05:54 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Атакующий хавбек сборной Хорватии Иван Перишич в ближайшее время пройдет медосмотр в Баварии.

Хорватский полузащитник Иван Перишич в ближайшее время пройдет медосмотр в мюнхенском клубе, уверяют итальянские источники. Таким образом, 30-летний хавбек согласился сменить миланский "Интер" на "Баварию" на правах аренды.

На прошлой неделе сообщалось, что "Бавария" договорилась с "Интером" об условиях аренды полузащитника. Причем у чемпионов Германии будет возможность выкупить игрока сборной Хорватии за 30 миллионов евро (28 миллионов фунтов стерлингов) следующим летом. Однако сам футболист не согласился на переход.

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Напомним, что Перишич перешел в "Интер" в августе 2015 года из немецкого "Вольфсбурга", подписав пятилетний контракт. Тогда трансфер игрока обошелся миланцам в 16 миллионов евро.

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ФК Бавария, ФК Интер (Милан), Футбол, Иван Перишич, Новости футбола.
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