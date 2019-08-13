Хавбек Интера Перишич согласился на переход в Баварию

Новости спорта:Атакующий хавбек сборной Хорватии Иван Перишич в ближайшее время пройдет медосмотр в Баварии.

Хорватский полузащитник Иван Перишич в ближайшее время пройдет медосмотр в мюнхенском клубе, уверяют итальянские источники. Таким образом, 30-летний хавбек согласился сменить миланский "Интер" на "Баварию" на правах аренды.

На прошлой неделе сообщалось, что "Бавария" договорилась с "Интером" об условиях аренды полузащитника. Причем у чемпионов Германии будет возможность выкупить игрока сборной Хорватии за 30 миллионов евро (28 миллионов фунтов стерлингов) следующим летом. Однако сам футболист не согласился на переход.

Напомним, что Перишич перешел в "Интер" в августе 2015 года из немецкого "Вольфсбурга", подписав пятилетний контракт. Тогда трансфер игрока обошелся миланцам в 16 миллионов евро.