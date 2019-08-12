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Луческу: Мне нравится Соломон, чем-то напоминает Тейшейру

Луческу: Мне нравится Соломон, чем-то напоминает Тейшейру
18:43 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Мирча Луческу поделился своим мнением о некоторых игроках донецкого Шахтера.

Бывший главный тренер "горняков" Мирча Луческу посетил матч третьего тура УПЛ между киевским Динамо и донецким Шахтером (1:2), который проходил в Киеве.

Румынский специалист остался доволен игрой своей бывшей команды и выделил несколько футболистов "оранжево-черных", игра которых ему больше всего понравилась.

"Шахтер физически очень хорошая команда. Талантливые, индивидуально сильные футболисты - никогда не знаешь, что они придумают в следующем эпизоде. Мне нравится Соломон, очень быстрый и индивидуальный игрок. Чем-то напоминает Тейшейру.

Очень понравился Мораес, в свое время он прекрасно выступал в Румынии за Глорию и я часто просил президента приобрести его. Он, вместе с другими бразильцами, были бы фантастической командой. Его купили уже тогда, когда я ушел из команды.

Я не буду обсуждать индивидуальные качества игроков, команда сыграла действительно очень хорошо. Опытные Степаненко, Марлос, Тайсон, Мораес - они были непревзойденными. Также Алан Патрик - он хорошо сыграл, после семи лет в Шахтере он наконец-то заиграл", - рассказал Луческу в передаче Великий футбол на ТК Футбол 1/2.

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Напомним, ранее Шахтер отметился неуместным комментарием на странице новичка Динамо Жерсона Родригеса.

Также отметим, что защитник Динамо Никита Бурда раскритиковал Дентиньо и Мораеса за неподобающее поведение.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола, Манор Соломон.
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