Немецкий хавбек Эмре Джан может уйти из Ювентуса

Новости спорта:Немецкий полузащитник Ювентуса Эмре Джан близок к уходу из туринского клуба.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset, руководство Ювентуса намерено сократить зарплатную ведомость первой команды.

Одним из кандидатов на уход из клуба был полузащитник Сами Хедира. Однако, главный тренер команды Маурицио Сарри намерен сохранить немца в Турине, так как рассчитывает на него.

Таким образом, одним из главных претендентов на уход из клуба является соотечественник Хедиры Эмре Джан.

Футболист перебрался к "старой синьоре" летом прошлого года на правах свободного агента из Ливерпуля. В футболке туринцев опорник провел 37 матчей в дебютном сезоне, отметившись 4 голами и 1 ассистом.