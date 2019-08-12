Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Динамо - Брюгге: слова Хацкевича накануне ответной игры ЛЧ
Динамо - Брюгге: слова Хацкевича накануне ответной игры ЛЧ
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)

Немецкий хавбек Эмре Джан может уйти из Ювентуса

Немецкий хавбек Эмре Джан может уйти из Ювентуса
20:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий полузащитник Ювентуса Эмре Джан близок к уходу из туринского клуба.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset, руководство Ювентуса намерено сократить зарплатную ведомость первой команды.

Одним из кандидатов на уход из клуба был полузащитник Сами Хедира. Однако, главный тренер команды Маурицио Сарри намерен сохранить немца в Турине, так как рассчитывает на него.

Таким образом, одним из главных претендентов на уход из клуба является соотечественник Хедиры Эмре Джан.

Погба - о Магуайре: Я называю его "зверь", он настоящий лидер

Футболист перебрался к "старой синьоре" летом прошлого года на правах свободного агента из Ливерпуля. В футболке туринцев опорник провел 37 матчей в дебютном сезоне, отметившись 4 голами и 1 ассистом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Эмре Джан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Луческу: В Европе только Шахтер и Ман Сити выделяются зрелищным стилем игры
02 АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
03 "Неймар, проваливай": болельщики ПСЖ обратились к бразильцу
04 Лукаку сделал покер в дебютном матче за Интер (Видео)
05 Бьянка Андрееску стала победительницей турнира в Торонто
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь