Погба - о Магуайре: Я называю его "зверь", он настоящий лидер

Летом этого года Манчестер Юнайтед подписал игрока Лестера Гарри Магуайра за рекордные как для защитника 86 миллионов фунтов.
Накануне англичанин провел первый поединок за новую команду и стал лучшим игроков МЮ в матче против Челси (4:0).
Поль Погба, который в этой игре записал на свой счет две результативные передачи, после матча прокомментировал игру нового партнера.
"Я называю Гарри "зверь". Вы все видели — он был невероятен. Магуайр настоящий лидер. Мы много говорили с тренерами об обороне и у него уже есть отличные взаимопонимание с Линделефом", — сказал француз.
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Также свое слово после феерического матча сказал и сам Гарри Магуайр:
"Это отличный старт для меня и команды. В первом тайме нам немного повезло. Во втором тайме мы выглядели намного сильнее", — приводит слова англичанина BBC Sport.
"Это первая игра на Олд Траффорд, поэтому присутствовало некое волнение. Мы перемещали мяч в опасных зонах. Мы хорошо двигали его на половину поля соперника, а наши атакующие игроки были очень опасными во втором тайме".
"Я знаю, что в прошлом сезоне на этом стадионе было всего две сухих победы. В этой кампании нам нужно приложить больше усилий".