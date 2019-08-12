Поединок АЗ и Мариуполя будет судить польская бригада арбитров

ФК Мариуполь в четверг проведет ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы. "Приазовцы" за путевку в следующую стадию турнира сразятся с нидерландским АЗ Алкмааром.
Пресс-служба УЕФА объявила состав судейской бригады на данный поединкок.
Главным арбитром станет Бартош Франковски. Ассистентами главного рефери станут Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья — Даниэль Стефански. Весь судейский состав из Польши.
Матч АЗ Алкмаар — Мариуполь состоится в четверг, 15 августа в 20:00 по киевскому времени. Место проведения поединка пока уточняется.
Напомним, на стадионе в Алкмааре обвалилась крыша.