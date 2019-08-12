Ювентус намерен подписать Эриксена бесплатно

Новости спорта:Полузащитник сборной Дании и Тоттенхэма Кристиан Эриксен может будущим летом перебраться в туринский Ювентус.

Кристиан Эриксен этим летом был близок к своему уходу из "Тоттенхэма". Сначала за игроком охотился "Реал", а в конце датчанин и вовсе мог оказаться в "МЮ". Однако несмотря на все слухи, он остался в составе финалиста последней Лиги Чемпионов.

Теперь же, как информирует Daily Mail, в подписании полузащитника заинтересован "Ювентус". Однако и здесь туринский клуб планирует сэкономить.

У Эриксена остался всего один сезон по контракту со "шпорами" и в январе он может начать переговоры с другими клубами. Этим и хочет воспользоваться руководство чемпиона Италии, бесплатно подписав игрока.

Напомним, что "Юве" любит бесплатно подписывать игроков, только этим летом в качестве свободных агентов пришли Аарон Рэмси и Адриан Рабио.