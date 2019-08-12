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Монако оформил переход форварда Эвертона

Монако оформил переход форварда Эвертона
20:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ФК Монако

Новости спорта:Нападающий английского Эвертона Генри Оньекуру перебрался в чемпионат Франции.

«Монако» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру. Контракт «Монако» с 22-летним нигерийским игроком рассчитан на пять лет.

«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как „Монако“. Я сделаю всё, чтобы помочь клубу провести хороший сезон. Не могу дождаться встречи с новым коллективом», — отметил форвард.

Последние два сезона Оньекуру провёл в аренде. В сезоне-2017/18 нигерийский нападающий играл за «Андерлехт» и выиграл с ним чемпионат Бельгии. В минувшем сезоне Оньекуру выступал в составе «Галатасарая». На его счету 16 голов в 44 матчах за турецкий клуб. Также нападающий играет за национальную команду Нигерии.

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ФК Эвертон, Футбол, ФК Монако, Новости футбола, Генри Оньекуру.
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