Экс-капитан Интера Икарди заинтересовал Монако

Новости спорта:Монако сделал предложение 26-летнему нападающему Интера Мауро Икарди.

Монако сделал предложение 26-летнему нападающему Интера Мауро Икарди, сообщает Sky Sport Italia.

Форвард пока никак не прокомментировал эту информацию, однако известно, что он ждет лучших предложений.

Corriere dello Sport сообщала, что Мауро Икарди готов покинуть Интер после прихода из МЮ Ромелу Лукаку. Руководство нерадзурри уже отдало бельгийскому новичку 9-й номер, под которым ранее выступал Икарди.

В услугах аргентинского форварда заинтересованы Рома, Наполи и Ювентус. Икарди, в свою очередь, считает приоритетным вариантом продолжения своей карьеры именно Ювентус.

В минувшем сезоне 26-летний Икарди сыграл в 37 матчах за Интер, отметившись 17 голами и 5 ассистами.