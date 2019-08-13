СМИ: Бэйл не покинет Реал этим летом

Новости спорта:Если смена тренера не произойдет, валлиец рассмотрит предложения из Китая в ноябре.

Вингер мадридского «Реала» и национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл готов остаться в стане «сливочных» до тех пор, пока в клубе не произойдет смена тренера.

По информации источника, если Зинедина Зидана в ближайшие месяцы не уволят, 30-летний валлиец рассмотрит предложения от китайских клубов после открытия следующего трансферного окна. Отметим, что зимнее окно в Китае откроется в ноябре.

Бэйл собирается поддерживать форму в «Реале», заведомо зная, что не получит в команде при Зинедине Зидане регулярную игровую практику. В сезоне-2018/19 Бэйл провел 42 матча, в которых забил 14 голов и сделал 7 передач.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» может арендовать Бэйла, а «Реал» уже установил ценник на валлийца.