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СМИ: Бэйл не покинет Реал этим летом

СМИ: Бэйл не покинет Реал этим летом
16:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Если смена тренера не произойдет, валлиец рассмотрит предложения из Китая в ноябре.

Вингер мадридского «Реала» и национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл готов остаться в стане «сливочных» до тех пор, пока в клубе не произойдет смена тренера.

По информации источника, если Зинедина Зидана в ближайшие месяцы не уволят, 30-летний валлиец рассмотрит предложения от китайских клубов после открытия следующего трансферного окна. Отметим, что зимнее окно в Китае откроется в ноябре.

Бэйл собирается поддерживать форму в «Реале», заведомо зная, что не получит в команде при Зинедине Зидане регулярную игровую практику. В сезоне-2018/19 Бэйл провел 42 матча, в которых забил 14 голов и сделал 7 передач.

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Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» может арендовать Бэйла, а «Реал» уже установил ценник на валлийца.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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