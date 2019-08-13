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Месси отговаривает Неймара от перехода в Реал

Месси отговаривает Неймара от перехода в Реал
10:56 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В историю с трансфером бразильца подключается тяжелая артиллерия.

Аргентинский нападающий Лионель Месси отговаривает своего экс-партнера по Барселоне Неймара переходить в Реал, сообщает Marca.

По информации издания Месси лично позвонил Неймару с просьбой не переходить в Реал, а наоборот, вернуться в Барселону.

Ранее сообщалось, что представители Барселоны и ПСЖ сегодня встретятся в Париже для обсуждения возможного перехода форварда в стан каталонского клуба.

В минувшем сезоне 27-летний Неймар принял участие только в 28 матчах парижан во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

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Лионель Месси, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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