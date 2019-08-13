Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

Новости спорта:Букмекеры определились с фаворитом в битве за трофей между английскими командами.

Завтра, 14-го августа, победитель Лиги чемпионов Ливерпуль и обладатель Лиги Европы Челси проведут поединок за Суперкубок УЕФА.

Матч состоится в турецком Стамбуле на домашнем стадионе Бешикташа - Водафон Парк, который вмещает в себя 41,903 зрителей.

Букмекеры считают, что фаворитом в этом матче являются подопечные Юргена Клоппа. В британской компании bet365 ставки на "красных" принимают с коэффициентом 1.57. Победу "синих" оценивают в 5.50, а на ничью - 4.00.

Их коллеги из австрийской bwin также считают Ливерпуль фаворитом в этой встрече, они установили котировку на данный исход 1.57. Успех Челси специалисты оценивают в 5.75, а то, что матч в основное время завершится ничьей - 4.25.

В небезизвестном британском William Hill букмекеры установили такие котировки: победа Ливерпуля - 1.57, победа Челси - 5.80, ничья - 4.00.