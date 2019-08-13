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Локомотив ведет переговоры с легендой Баварии

Локомотив ведет переговоры с легендой Баварии
18:22 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист Баварии Франк Рибери может пополнить ряды московского Локомотива.

Жан-Пьер Берне, агент 36-летнего французского полузащитника Франка Рибери, заявил, что его клиент может перейти в московский «Локомотив», однако окончательное решение игрок примет, посоветовавшись с семьей.

«Как я уже говорил, «Локомотив» действительно заинтересован в услугах Франка. Никто никакие предложения не отклонял, переговоры ведутся. Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию. А семья для него на первом месте. Так что в любом случае последнее слово за ним», — сказал Берне.

36-летний Рибери последние 12 лет провел в «Баварии», отыграв в составе команды более 250 матчей. Вместе с мюнхенцами Рибери 9 раз выиграл Бундеслигу, 6 раз — Кубок Германии и становился обладателем Лиги чемпионов.

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В минувшем сезоне Рибери провел за «Баварию» 38 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

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ФК Бавария, ФК Локомотив, Футбол, Франк Рибери, Новости футбола.
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