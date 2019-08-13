Скачать
Вторник, 13.08.2019
Бой Усика с Такамом под угрозой срыва
Бой Усика с Такамом под угрозой срыва
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Ломаченко – Кэмпбелл: все билеты на бой проданы
Ломаченко – Кэмпбелл: все билеты на бой проданы
Ястремская переиграла бывшую первую ракетку мира в Цинциннати
Ястремская переиграла бывшую первую ракетку мира в Цинциннати

Клопп назвал сроки восстановления Алисона

Клопп назвал сроки восстановления Алисона
14:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления вратаря Алисона.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления вратаря Алисона. 26-летний бразилец получил травму в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1).

«У него травма голеностопа, которая на некоторое время вывела его из строя. Я не хочу сейчас делать точный прогноз по поводу того, когда он вернётся, но это будет точно не среда.

Это займёт некоторое время, пару недель, надо посмотреть. Я уже видел информацию про шесть недель и тому подобное, но Алисон не сильно пострадал», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 62,5 млн. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 38 матчах Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 22 гола и получил одну жёлтую карточку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола, Алисон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа и Руис подписали контракт на бой
02 Бой Усика с Такамом под угрозой срыва
03 Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
04 Свитолина узнала имя первой соперницы на турнире в Цинциннати
05 Украина сыграет против сборной Нигерии на "Днепр-Арене"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь