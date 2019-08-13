Скачать
Вторник, 13.08.2019
Бой Усика с Такамом под угрозой срыва
Бой Усика с Такамом под угрозой срыва
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
Ломаченко – Кэмпбелл: все билеты на бой проданы
Ломаченко – Кэмпбелл: все билеты на бой проданы
Ястремская переиграла бывшую первую ракетку мира в Цинциннати
Ястремская переиграла бывшую первую ракетку мира в Цинциннати

Карпаты подписали защитника сборной Люксембурга

Карпаты подписали защитника сборной Люксембурга
15:03 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Карпаты подписали очередного защитника из Люксембурга.

Карпаты на официальном сайте подтвердили переход защитника Прогреса Тима Халля. Контракт с люксембуржцем подписан на 2 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Халль провел 6 матчей за Прогрес. Также на его счету один поединок за сборную Люксембурга.

Карпаты этим летом уже оформили переход другого защитника Прогреса и сборной Люксембурга, Марвина Мартинса. А недавно еще один футболист этой сборной, нападающий Жерсон Родригес, подписал 5-летний контракт с Динамо.

Тайсон продемонстрировал свои уникальные бутсы

Карпаты после трех туров занимают 11-е место в Премьер-лиге, имея в активе всего одно очко. В следующем матче Львы сыграют на выезде с Олимпиком. Поединок состоится 18 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Тим Халл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа и Руис подписали контракт на бой
02 Бой Усика с Такамом под угрозой срыва
03 Сборная Украины по боксу не поедет на Чемпионат мира в Россию
04 Свитолина узнала имя первой соперницы на турнире в Цинциннати
05 Украина сыграет против сборной Нигерии на "Днепр-Арене"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь