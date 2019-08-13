Карпаты подписали защитника сборной Люксембурга

Новости спорта:Карпаты подписали очередного защитника из Люксембурга.

Карпаты на официальном сайте подтвердили переход защитника Прогреса Тима Халля. Контракт с люксембуржцем подписан на 2 года.

В нынешнем сезоне 22-летний Халль провел 6 матчей за Прогрес. Также на его счету один поединок за сборную Люксембурга.

Карпаты этим летом уже оформили переход другого защитника Прогреса и сборной Люксембурга, Марвина Мартинса. А недавно еще один футболист этой сборной, нападающий Жерсон Родригес, подписал 5-летний контракт с Динамо.

Карпаты после трех туров занимают 11-е место в Премьер-лиге, имея в активе всего одно очко. В следующем матче Львы сыграют на выезде с Олимпиком. Поединок состоится 18 августа.