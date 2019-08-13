Лига чемпионов: расписание матчей квалификации 13 августа

Во вторник, 13 августа, состоятся 10 матчей квалификации европейской Лиги чемпионов и три матча квалификации Лиги Европы. Список игр и начало матчей по киевскому времени.
Матчи 13 августа (вторник)
Лига Чемпионов 2019/2020 3-й квалификационный раунд
19:30 Карабах - АПОЭЛ
20:00 Русенборг - Марибор
20:30 Динамо Киев - Брюгге 2+2
21:00 Копенгаген - Црвена Звезда
21:00 Ференцварош - Динамо Загреб
21:30 ЛАСК - Базель
21:30 Олимпиакос Пирей - Истанбул Башакшехир
21:30 Аякс - ПАОК
21:45 Селтик Глазго - ЧФР Клуж
22:00 Порту - Краснодар
Лига Европы 2019/2020 3-й квалификационный раунд
19:00 Нымме Калью - Ф91 Дюделанж
21:45 Линфилд - Сутьеска
22:00 Дандолк - Слован Братислава