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Лига чемпионов: расписание матчей квалификации 13 августа

Лига чемпионов: расписание матчей квалификации 13 августа
15:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сегодня киевское Динамо сыграет ответный матч квалификации Лиги чемпионов.

Во вторник, 13 августа, состоятся 10 матчей квалификации европейской Лиги чемпионов и три матча квалификации Лиги Европы. Список игр и начало матчей по киевскому времени.

Матчи 13 августа (вторник)

Лига Чемпионов 2019/2020 3-й квалификационный раунд

19:30 Карабах - АПОЭЛ

20:00 Русенборг - Марибор

20:30 Динамо Киев - Брюгге 2+2

21:00 Копенгаген - Црвена Звезда

21:00 Ференцварош - Динамо Загреб

21:30 ЛАСК - Базель

21:30 Олимпиакос Пирей - Истанбул Башакшехир

21:30 Аякс - ПАОК

21:45 Селтик Глазго - ЧФР Клуж

22:00 Порту - Краснодар

Динамо - Брюгге: слова Хацкевича накануне ответной игры ЛЧ

Лига Европы 2019/2020 3-й квалификационный раунд

19:00 Нымме Калью - Ф91 Дюделанж

21:45 Линфилд - Сутьеска

22:00 Дандолк - Слован Братислава

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Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Брюгге, ФК Динамо (Киев).
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