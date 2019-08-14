Роналду - о работе с Зиданом: Он был для меня отличным тренером

Новости спорта:Португальский экс-футболист Реала Криштиану Роналду поделился своим мнением о периоде работы с Зинедином Зиданом.

Португальский футболист в интервью DAZN рассказал, какую роль в его карьере сыграл Зинедин Зидан. С французским тренером Роналду выиграл три Лиги чемпионов.

"Вряд ли он изменил мой стиль игры, я остался тем же футболистом. Но очевидно, что Зидан мне невероятно помог, он был тем человеком, которого я очень ценил", — рассказывает Криштиану.

"После того, как он стал моим тренером, и, узнав его поближе, я стал его фанатом еще больше, чем был до этого. Мне нравится его образ жизни, его способ говорить, его способ управлять командой и то, как он относился ко мне. Он всегда говорил мне: "Криш, будь спокоен, играй в свою игру, если в этой команде кто-то может решать исход матча, то это ты".

"Он всегда доверял мне, он знал, какие игроки могут иметь значение. Он всегда был открыт, он всегда был очень честным со мной человеком. Я его большой фанат, потому что он действительно хороший человек и потому что он был для меня отличным тренером", — завершил Роналду.

Ранее Роналду заявил, что он не гонится за деньгами, а лишь хочет заработать свое место в истории.