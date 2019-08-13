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ПСЖ выставил ценник на Неймара для Барселоны

ПСЖ выставил ценник на Неймара для Барселоны
17:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский ПСЖ намерен серьезно заработать на продаже своей главной звезды в Барселону.

«ПСЖ» назвал «Барселоне» цену на бразильского нападающего Неймара, утверждает Marca.

По данным источника, парижский клуб вообще не хотел продавать игрока каталонцам, но из-за сложности с трансфером, согласен отдать его «Барселоне» за € 250 млн. Эта сумма выше, чем та, за которую «ПСЖ» купил Неймара у каталонского клуба в 2017 году. Тогда форвард обошёлся парижанам в € 222 млн.

Требуемая сумма слишком велика для «Барселоны», поэтому клуб предлагал «ПСЖ» некоторых из своих игроков, но только бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо может заинтересовать главного тренера клуба Томаса Тухеля.

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Интерес к 27-летнему Неймару также проявляет «Реал». Форвард хочет вернуться в «Барселону», но может также рассмотреть вариант с переходом в «Королевский клуб».

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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