ПСЖ выставил ценник на Неймара для Барселоны

«ПСЖ» назвал «Барселоне» цену на бразильского нападающего Неймара, утверждает Marca.
По данным источника, парижский клуб вообще не хотел продавать игрока каталонцам, но из-за сложности с трансфером, согласен отдать его «Барселоне» за € 250 млн. Эта сумма выше, чем та, за которую «ПСЖ» купил Неймара у каталонского клуба в 2017 году. Тогда форвард обошёлся парижанам в € 222 млн.
Требуемая сумма слишком велика для «Барселоны», поэтому клуб предлагал «ПСЖ» некоторых из своих игроков, но только бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо может заинтересовать главного тренера клуба Томаса Тухеля.
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Интерес к 27-летнему Неймару также проявляет «Реал». Форвард хочет вернуться в «Барселону», но может также рассмотреть вариант с переходом в «Королевский клуб».