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Экс-наставник Манчестер Юнайтед не против возглавить клуб Бекхэма
17:36 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший тренер Эвертона и Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес может продолжить свою деятельность в США.

Шотландский специалист Дэвид Мойес, который находится без работы после ухода из Вест Хэма прошлым летом, открыт к возможности попробовать себя в MLS.

"Интер Майами выглядит действительно интересным проектом. Я немного смотрю MLS, и эта лига становится лучше. Команды по "соккеру" получают больше поддержки, чем по американскому футболу", — заявил Мойес talkSPORT.

"Не знаю, сколько людей видели Атланту. Мы говорим о невероятном стадионе Тоттенхэма – но посмотрите, что у Атланты, это невероятно".

"Так что MLS растет, а Майами – отличный город. Я бы рассмотрел этот вариант. Предпочитаю вернуться в АПЛ, но если подвернется какая-то другая возможность, ее нужно рассматривать".

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Интер Майами сейчас пребывает в процессе формирования состава команды и тренерского штаба – в 2020 году команда присоединится к MLS. Предполагается, что ее первой звездой станет нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани.

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Футбол, Дэвид Мойес, Новости футбола, Чемпионат МЛС, ФК Интер Майами.
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