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Георге Хаджи: С Неймаром и Азаром Реал снова выиграет Лигу чемпионов

Георге Хаджи: С Неймаром и Азаром Реал снова выиграет Лигу чемпионов
04:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-футболист мадридского Реала Георге Хаджи прокомментировал возможный переход Неймара в стан "сливочных".

Бывший футболист мадридского «Реала» Георге Хаджи оценил перспективы «сливочных» в случае приобретения нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Если после трансфера Азара «Реал» сможет заполучить и Неймара, то снова выиграет Лигу чемпионов. Зидану придётся искать место на поле каждому из них, но это лучшее, что может произойти с тренером. Ему нужно будет лишь мотивировать их.

Неймар – топ-игрок, несмотря на его нынешнее состояние. Порой он смотрится отлично, порой – нет, но это не имеет значения. Он остаётся ценным футболистом. Неймар заиграл бы в любой команде в мире», — цитирует Хаджи AS.

ПСЖ выставил ценник на Неймара для Барселоны

Ранее сообщалось, что на Неймара также претендует его бывший клуб «Барселона». При этом «ПСЖ» не горит желанием продавать бразильца сине-гранатовым из-за натянутых отношений с ними.

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ФК Реал, Неймар, Футбол, Новости футбола, Георге Хаджи.
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