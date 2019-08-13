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Канте рискует не сыграть в матче за Суперкубок УЕФА

Канте рискует не сыграть в матче за Суперкубок УЕФА
19:09 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник сборной Франции и Челси Нголо Канте рискует пропустить матч за Суперкубок УЕФА против Ливерпуля.

Хавбек Челси Нголо Канте может пропустить матч с Ливерпулем за Суперкубок УЕФАl.

Француз еще с концовки прошлого сезона испытывал проблемы с подколенным сухожилием и коленом. В матче первого тура против МЮ (0:4) он остался на скамейке запасных, выйдя на поле лишь на 73-й минуте.

"Канте остался на скамье запасных из-за травмы. Я очень хорошо понимаю, насколько он важен. В игре с МЮ Нголо получил очередную мелкую травму, так что мы оцениваем его состояние", — цитирует тренера "синих" Фрэнка Лампарда Goal.

Также Лампард рассказал, что Виллиан и Антонио Рюдигер близки к возвращению на поле, но еще не готовы проводить полные матчи. Они останутся в запасе.

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Матч Ливерпуль – Челси состоится завтра в Стамбуле. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Челси, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Н'Голо Канте.
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