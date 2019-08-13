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Суперкубок УЕФА: у Ливерпуля потеря перед матчем с Челси

Суперкубок УЕФА: у Ливерпуля потеря перед матчем с Челси
21:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Кейта получил повреждение на тренировке «Ливерпуля» перед матчем с «Челси».

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может пропустить предстоящий матч за Суперкубок УЕФА с «Челси».

Как сообщает журналист Mirror Дэвид Мэддок в «Твиттере», 24-летний футболист не смог провести сегодняшнюю тренировку команды целиком и досрочно покинул её в сопровождении физиотерапевта. Предполагается, что гвинейский хавбек получил мышечное повреждение.

Матч «Ливерпуль» – «Челси» состоится завтра, 14 августа, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Начало — в 22:00.

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Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, одержав победу в финальном матче с «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. В свою очередь «Челси» оказался сильнее «Арсенала» в решающей встрече Лиги Европы – 4:1.

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УЕФА, ФК Челси, ФК Ливерпуль, Суперкубок, Наби Кейта.
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