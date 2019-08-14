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Среда, 14.08.2019
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Официально: Лунин будет играть за Вальядолид

Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
07:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Официальная пресс-служба "Вальядолида" объявила об аренде Андрея Лунина.

«Вальядолид» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Реала» Андрея Лунина на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего украинского вратаря рассчитано до конца сезона-2019/20. Украинский голкипер приступит к тренировкам с «Вальядолидом» утром в среду, 14 августа, после чего состоится его официальная презентация.

Напомним, прошлый сезон Лунин провёл на правах аренды в «Леганесе», в чемпионате Испании он сыграл пять матчей. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинскому футболисту проявляет интерес другой испанский клуб — «Бетис».

Лунин перешёл в мадридский «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн. Контракт украинского голкипера с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2024 года.

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В прошлом сезоне Ла Лиги "Вальядолид" занял 17-е место в Ла Лиге, сумев сохранить прописку в єлитном дивизионе.

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Ла Лига, Примера, ФК Реал Мадрид, Андрей Лунин.
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