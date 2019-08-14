Лига Европы: Динамо будет в первой корзине при жеребьевке

Новости спорта:Команда Хацкевича не сыграет с самыми сильными соперниками в группе.

Киевское Динамо не смогло пройти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в третьем квалификационном раунде по сумме двух матчей Брюгге (0:1, 3:3).

Далее бело-синие продолжат выступления сразу в групповом раунде Лиги Европы, а во время жеребьевки будут находиться в первой корзине посева.

Из 48 клубов, которые сыграют в группе, туда автоматически попали Севилья, Хетафе (оба — Испания), Арсенал, Манчестер Юнайтед (оба — Англия), Рома, Лацио (оба — Италия), Вольфсбург, Боруссия М (оба — Германия), Сент-Этьенн, Ренн (оба — Франция), ЦСКА (Россия), Спортинг (Португалия), Александрия (Украина), Стандард (Бельгия), Бешикташ (Турция), Вольфсбергер (Австрия) и Лугано (Швейцария).

Также вчера вместе с Динамо в группу ЛЕ прошли Порту (Португалия), Базель (Швейцария) и Башакшехир (Турция).

Жеребьевка группового этапа пройдет 30 августа. Победитель пары Брюгге в плей-офф ЛЧ сыграет с австрийским ЛАСКом.