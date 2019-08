Салах поиграл с ребенком, у которого нет ног (Видео)

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах поиграл мячом с ребенком, у которого нет ног, накануне игру за Суперкубок УЕФА.

Матч за Суперкубок УЕФА Ливерпуль — Челси состоится сегодня 14 августа в Стамбуле на стадионе Водафон Парк. Напомним, что этот поединок будет обслуживать женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар.

The best video you will see today

Mohamed Salah playing football with the children from the @UEFA_Foundation pic.twitter.com/OLtxIwai7H

— Goal (@goal) 14 серпня 2019 р.