Слова Лампарда перед матчем за Суперкубок УЕФА

Новости спорта:Тренер Челси рассказал о подготовке к матчу за Суперкубок УЕФА.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своими ожиданиями от встречи с Ливерпулем в матче за Суперкубок УЕФА.

"Надо быть предельно готовыми. Наш клуб настойчиво хочет этот трофей. Я его еще не завоевывал, так что надо постараться это сделать, отдать все силы ради победы. Встреча со столь мощным клубом, как Ливерпуль, обещает стать тем самым финалом, где напряжение выплескивается через край. В финалах, бывает, и проигрываешь, это тяжелые матчи, но чего делать решительно нельзя, так это проигрывать в финале из-за неподготовленности, отсутствия страсти или желания сделать все ради победы в поединке такого калибра".

"Это будет мой первый официальный европейский матч в качестве тренера Челси. Каждый футболист должен осознавать значение этой игры для клуба и то, что мы обязаны отдать на поле все силы, ибо там будет трудно. Нас ждет серьезное испытание, но мы не имеем права уйти с газона с мыслями "О, а мы ведь могли сделать еще и это", "Мы упустили эту возможность" или "Мы были не до конца готовы к игре". Нельзя будет искать перед собой оправданий".

"Челси стал частью меня, как только я перешел в этот клуб. Оглядываясь назад, я в восторге от того, чего мне удалось достичь и что мы сделали как команда. Хотя, конечно, мы должны были выиграть больше чемпионских титулов. Я чувствую глубокую привязанность к этому клубу. Именно поэтому я так хочу преуспеть здесь. Конечно, я хочу добиться личного успеха, хочу стать лучше, но в то же время – хочу, чтобы этот клуб был там, где его законное место", – рассказал Лампард в интервью официальному сайту УЕФА.

Матч Ливерпуль – Челси состоится в Стамбуле в среду, 14, августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени.