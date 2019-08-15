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Реал не будет продавать Бэйла этим летом

Реал не будет продавать Бэйла этим летом
06:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Валлийский форвард Гарет Бэйл вероятнее всего продолжит свою карьеру в мадридском Реале.

Нападающий Гарет Бэйл, скорее всего, останется в мадридском Реале на следующий сезон, сообщает издание Marca.

"Сливочные" так и не нашли клуб для валлийского вингера, а отпускать его бесплатно в китайский Цзянсу Сунин они отказались. В АПЛ же, куда также мог вернуться 30-летний игрок, уже закрылось трансферное окно.

Действующий контракт Бэйла с Реалом рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 42 поединка в футболке "галактикос", забив 14 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее Зидан заявлял, что рассчитывает на всех игроков команды, включая Бэйла.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола.
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