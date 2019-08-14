Лунин - об уходе из Реала: Для меня важно регулярно играть в Ла Лиге

Сегодня «Вальядолид» презентовал украинского вратаря Андрея Лунина, которого клуб арендовал у «Реала».
Лунин после презентации коротко прокомментировал свой переход.
«Рад находиться в этой команде. Здесь у меня будет конкуренция, и это хорошо. Такая же ситуация была в «Леганесе» и «Реале», и это помогает мне развиваться».
«О моих качествах пусть говорят тренеры, но для меня важно регулярно играть и конкурировать в матчах Ла Лиги. Это мотивирует меня», - сказал Лунин.
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В минувшем сезоне Андрей почти не играл в Ла Лиге, так как основным в «Леганесе» был Иван Куэльяр. Сейчас главным конкурентом украинца будет Хорди Масип.