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Руис не хочет проводить реванш с Джошуа в Саудовской Аравии

Руис не хочет проводить реванш с Джошуа в Саудовской Аравии
16:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Мексиканец Энди Руис отказался от реванша с британцем Энтони Джошуа, который должен пройти в Саудовской Аравии.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис отказался от реванша с британцем Энтони Джошуа, который должен был состояться 7 декабря в Саудовской Аравии.

Как ранее сообщалось, бой мексиканца и ЭйДжея находится под угрозой срыва, поскольку Руис продолжает настаивать на проведении поединка в США.

"Я знаю, сейчас разговоры только о нашем бое. Вскоре появятся официальные новости. Бой состоится в ближайшее время. Джошуа получит свой реванш. Несомненно, я соглашусь на второй бой, но он пройдет на моих условиях. Мы намерены провести поединок в США.

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Боится ли меня Джошуа? Конечно. Как вы думаете, зачем он пытается устроить бой в Саудовской Аравии? Я уже говорил, что у меня нет никаких преимуществ в США. В любом случае реванш состоится в ближайшем будущем", - приводит слова Руиса TalkSport.

Напомним, ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что Руис хочет больше денег за реванш, однако контракт уже подписан.

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Футбол, Джошуа, Новости футбола, Энди Руис.
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