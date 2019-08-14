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Монако объявил о подписании форварда сборной Франции

Монако объявил о подписании форварда сборной Франции
15:18 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Франции и испанской Севильи Виссам Бен Йеддер перешел в Монако.

Официальный сайт "Монако" сообщил о подписании Виссама Бен Йеддера из "Севильи". Нападающий сборной Франции заключил с "монегасками" контракт, рассчитанный на 5 сезонов.

"Я очень рад своему переходу в "Монако", - отметил форвард. - Я почувствовал, что клуб действительно желал меня видеть в своих рядах. Я выбрал "Монако", потому что верю в этот проект и настроен сделать все возможное, чтобы достичь совместных целей с командой. Как и всегда, я перехожу с целью показать свои качества и с желанием выйти на новый уровень. Я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие. В этот прекрасный день начинается новая страница моей истории и мне не терпится начать творить ее".

Переход прокомментировал и вице-президент "Монако" Олег Петров: "Сегодня мы с радостью сообщаем о переходе Виссама Бен-Йеддера в "Монако". Виссам очень талантливый футболист, настоящий форвард, который доказал свои качества игрой за "Тулузу" и "Севилью", а также показал свое умение забивать, выступая на международном уровне. Это также игрок с образцовым настроем. Его переход - очень важный этап для "Монако". Это показатель нашего желания построить команду с амбициями, чтобы достичь целей, поставленных клубом".

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Напомним, летом 2016-го года игрок перешел из "Тулузы" в "Севилью" и провел за новую команду три полных сезона. За это время форвард успел познакомиться с еврокубками, в которых показал свое умение завершать атаки, 22 раза поразив ворота в 29 матчах. За три года в испанском чемпионате он стал четвертым в списке лучших бомбардиров в истории "Севильи" (70 голов в 138 матчах).

После 3-х игр в составе молодежной сборной Франции в 2012-ом году Дидье Дешам вызвал Виссама Бен Йеддера в состав основной команды сборной Франции в 2018-ом году - на товарищескую встречу с Колумбией. С тех пор игрок принял участие в трех последних матчах национальной команды в отборе на Евро-2020 и забил 1 гол.

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Футбол, Трансферы, ФК Севилья, ФК Монако, Чемпионат Франции, Новости футбола, Виссам Бен-Йеддер.
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