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Балотелли близок к возвращению в Серию А

Балотелли близок к возвращению в Серию А
16:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший форвард Интера и Милана Марио Балотелли близок к тому, чтобы вернуться в чемпионат Италии.

Итальянский нападающий Марио Балотелли, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента, определился со своим будущим.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, 29-летний футболист продолжит карьеру на родине в составе «Брешии». Со своим новым клубом Марио подпишет контракт, рассчитанный на три сезона. По условиям соглашения, форвард будет получать фиксированный годовой оклад в размере € 1 млн, который сможет увеличиваться до € 3 млн за счёт бонусов.

Ранее сообщалось, что Балотелли с большой вероятностью перейдёт во «Фламенго», став первым итальянцем в истории бразильского клуба.

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Во второй половине минувшего сезона Балотелли защищал цвета «Марселя». Ранее он также выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и «Ниццу».

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Футбол, Чемпионат Италии, Марио Балотелли, Новости футбола, ФК Брешия.
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