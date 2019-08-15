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Монако планирует подписать двух футболистов Ювентуса

Монако планирует подписать двух футболистов Ювентуса
04:55 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сразу два футболиста туринского Ювентуса Даниэле Ругани и Блез Матюиди может перебраться в Монако.

"Монако" ведёт переговоры с "Ювентусом" по трансферам защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Ругани близок к переходу в "Рому" на правах аренды. Однако по информации источника, "Монако" готов приобрести 25-летнего защитника у "Ювентуса" за € 35 млн, если сам игрок даст согласие на трансфер. Также монегаски заинтересованы в трансфере француза Матюиди, который планирует покинуть туринский клуб.

Ругани перешёл в "Ювентус" в феврале 2015 года из "Эмполи". Сумма трансфера составила € 5 млн.

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Матюиди ранее выступал на родине за "Труа", "Сент-Этьен" и "Пари Сен-Жермен". В стане парижан он провёл шесть лет, после чего в 2017 году перебрался в "Ювентус", с которым за это время выиграл четыре трофея — дважды чемпионат Италии, а также Кубок и Суперкубок страны.

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ФК Ювентус, Футбол, ФК Монако, Новости футбола, Блез Матюиди, Даниэле Ругани.
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