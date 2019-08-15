Перишич рассказал, почему решил перейти в Баварию

Новости спорта:Хорватский футболист Иван Перишич рассказал о подробностях перехода в стан Баварии.

Крайний полузащитник Интера Иван Перишич, который ранее был арендован Баварией на один сезон, рассказал о подробностях перехода в стан мюнхенцев.

"Это случилось очень быстро. Все знают, что случилось с Сане, и я надеюсь, что он вылечится быстро и качественно".

"Но когда мне позвонили, мне потребовалось всего несколько часов, чтобы принять решение с семьей. Когда тебе звонит такой клуб, как Бавария, не может сказать "нет".

"Вот почему я здесь. Я хочу делать все возможное каждый день, каждую игру, и я надеюсь, что это будет успешный год", — цитирует Перишича Goal.

Ранее стало известно, под каким игровым номером будет выступать хорватский футболист.