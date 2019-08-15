Сусо и Кессье не покинут Милан этим летом

Новости спорта:Футболисты Милана Сусо и Франк Кессье не покинут итальянский клуб текущим летом.

Все лето ходили слухи о том, что Франк Кессье и Сусо могут покинуть команду. На испанца претендовали множество итальянских клубов и Атлетико Мадрид, а вот Кессье мог продолжить карьеру в Вулверхэмптоне.

Трансферное окно в Англии закрылось, а потому Франк, с большой долей вероятности, и так бы остался в Милане.

Впрочем, как сообщает Football-Italia с ссылкой на Sky Sport Italia, оба игрока входят в планы Марко Джампаоло на грядущий сезон, а потому останутся в команде.

Сусо в прошлом сезоне отыграл 41 поединок, забив 8 голов и сделав 9 ассистов. В активе Кессье 42 матча, 7 голов и 3 результативных передачи.