Суперкубок УЕФА: "Ливерпуль" обыграл "Челси"

Новости спорта:"Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА в серии пенальти.

"Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче Суперкубка УЕФА и стал обладателем трофея. Встреча проходила в Стамбуле на стадионе "Водафон Арена". Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время команды снова обменялись голами. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Первый мяч во встрече был забит на 36-й минуте. Кристиан Пулишич вывел Оливье Жиру один на один с Адрианом. В результате француз переиграл голкипера красных.

На 40-й минуте Пулишич забил второй мяч в ворота действующего победителя Лиги чемпионов, но главный арбитр встречи Стефани Фраппар взятие ворот не засчитала, так как американец оказался в положении вне игры.

"Ливерпуль" сравнял счёт на 48-й минуте. С передачи Роберто Фирмино уже пустые ворота "Челси" поразил Садио Мане.

Уже в дополнительное время те же Фирмино и Мане организовали второй гол в ворота "Челси". Бразилец снова ассистировал, а сенегалец забивал. На 100-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти и сравнял счёт.

В серии пенальти победу одержал "Ливерпуль".