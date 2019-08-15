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Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА

Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
07:29 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Ливерпуль стал победителем Суперкубка УЕФА.

В Стамбуле завершился матч за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси".

На 35-й минуте подопечные Френка Лэмпарда открыли счет. Жиру воспользовался отличным пасом Пулишича и забил гол. Однако в самом начале второго тайма Садио Мане сравнял счет.

В основное время команды больше не забили, но только начался овертайм, как Садио Мане сделал дубль и уже вывел вперед "Ливерпуль". Прошло 5 минут и "Челси" сравнял, с пенальти забил Жоржиньо.

После этого игра перешела в серию пенальти, удача улыбнулась "Ливерпулю" и команда Клоппа забрала Суперкубок УЕФА.

Суперкубок УЕФА: "Ливерпуль" обыграл "Челси"

Обзор матча:

Ливерпуль - Челси 2:2 (по пенальти — 5:4 )

Голы: Мане, 48, 95 — Жиру, 36, Жоржиньо, 101 (с пенальти)

Ливерпуль: Адриан — Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон (Александер-Арнольд, 91) — Хендерсон, Фабиньо, Милнер (Вейналдум, 64) — Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 46), Салах, Мане (Ориги, 103)

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Кристинсен (Томори, 85), Эмерсон — Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 101) — Педро, Жиру (Абрахам, 74), Пулишич (Маунт, 74)

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ФК Челси, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Суперкубок УЕФА.
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