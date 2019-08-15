Малиновский помог Аталанте разгромить соперника в контрольном матче

Сегодня Аталанта провела очередной контрольный матч — она встречалась с представителем третьего по силе итальянского дивизиона Джиана Эрминио. Команда Джан Пьеро Гасперини нанесла сопернику сокрушительное поражение со счетом 11:1.
В стартовом составе Аталанты вышел и украинский полузащитник Руслан Малиновский, на счету которого один ассист. Украинец почувствовал дискомфорт в правом бедре, из-за чего на 30-й минуте был заменен на Алехандро Гомеса.
Partita d'allenamento al Centro Bortolotti: #Atalanta batte Giana Erminio 11-1— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 14 августа 2019 г.
Training match in Zingonia: the Nerazzurri beat Giana Erminio 11-1
https://t.co/5ANYQOtFEn#GoAtalantaGo #preseason pic.twitter.com/aQT8G6xO9i
Перед этим Малиновский поучаствовал в спарринге Аталанты против Хетафе, но не смог помочь своей команде в разгромном поражении со счетом 1:4.
Нынешним летом Руслан Малиновский подписал с Аталантой 5-летний контракт. До этого украинец выступал за бельгийский Генк, в составе которого в нынешнем году стал чемпионом страны.
Аталанта официально откроет сезон 25 августа, когда в стартовом туре Серии А на выезде будет противостоять СПАЛу.