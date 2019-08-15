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Малиновский помог Аталанте разгромить соперника в контрольном матче

Малиновский помог Аталанте разгромить соперника в контрольном матче
07:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Команда Джан Пьеро Гасперини забила 11 мячей в ворота представителя Серии С.

Сегодня Аталанта провела очередной контрольный матч — она встречалась с представителем третьего по силе итальянского дивизиона Джиана Эрминио. Команда Джан Пьеро Гасперини нанесла сопернику сокрушительное поражение со счетом 11:1.

В стартовом составе Аталанты вышел и украинский полузащитник Руслан Малиновский, на счету которого один ассист. Украинец почувствовал дискомфорт в правом бедре, из-за чего на 30-й минуте был заменен на Алехандро Гомеса.

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Перед этим Малиновский поучаствовал в спарринге Аталанты против Хетафе, но не смог помочь своей команде в разгромном поражении со счетом 1:4.

Нынешним летом Руслан Малиновский подписал с Аталантой 5-летний контракт. До этого украинец выступал за бельгийский Генк, в составе которого в нынешнем году стал чемпионом страны.

Аталанта официально откроет сезон 25 августа, когда в стартовом туре Серии А на выезде будет противостоять СПАЛу.

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ФК Аталанта, Футбол, Джан Пьеро Гасперини, Новости футбола.
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