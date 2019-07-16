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Малиновский: Это шаг вперед для меня, Аталанта – топ-клуб в Италии

Малиновский: Это шаг вперед для меня, Аталанта – топ-клуб в Италии
20:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Полузащитник Руслан Малиновский дал первое интервью в качестве футболиста Аталанты.

Украинец признался, что рад переходу в итальянский клуб и постарается помочь команде в достижении высоких результатов в будущем сезоне. 

Кроме этого, Малиновский рассказал о том, на какой позиции может сыграть в Аталанте, а также выразил готовность адаптироваться к стилю игры команды Джан Пьеро Гасперини. 

«Рад присоединиться к этому клубу с невероятными болельщиками. Команда хорошо выступила в прошлом сезоне, и я постараюсь помочь ей выступить еще лучше в следующем сезоне. Надеюсь, все будет отлично», — рассказал Малиновский в интервью Youtube-каналу Аталанты.

«Думаю, это шаг вперед для меня. Аталанта – топ-клуб в Италии, в следующем сезоне мы постараемся достичь высоких целей. У нас отличная команда, здесь прекрасный город и хорошие условия для тренировок и восстановления. Постараюсь показать все, на что способен и дать команде максимум».

 «Многие говорят, что Гасперини – отличный тренер, хочу встретиться с ним и пообщаться. Это будет здорово. Также я общался с главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко, и он подтвердил, что Гасперини хороший наставник».

«Играю на позиции центрального полузащитника, предпочитаю выступать либо на позиции 8-го номера, либо играть «десятку». Люблю играть в быстрый футбол. Мне нравится тот темп, в котором играет Аталанта, мне подходит такой стиль».

«Думаю, мы должны финишировать как можно выше в чемпионате, а также достойно сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов и Кубке Италии. В футболе случается всякое, но мы должны тяжело работать каждый день чтобы становиться лучше».

Сегодня Аталанта объявила о подписании Руслана Малиновского, детали сделки пока не разглашаются. Известно, что в новой команде полузащитник сборной Украины будет играть под 18-м номером.

Звезды мирового футбола в старости (Фото)

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что Малиновский подпишет 5-летний контракт с Аталантой. За его переход, по информации портала gianlucadimarzio.com, итальянский клуб должен заплатить Генку 13,7 миллионов евро.

Аталанта прошлый сезон Серии А завершила на 3-м месте и в следующем сезоне впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

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Серия А, ФК Аталанта, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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