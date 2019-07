Малиновский: Это шаг вперед для меня, Аталанта – топ-клуб в Италии

Украинец признался, что рад переходу в итальянский клуб и постарается помочь команде в достижении высоких результатов в будущем сезоне.

Кроме этого, Малиновский рассказал о том, на какой позиции может сыграть в Аталанте, а также выразил готовность адаптироваться к стилю игры команды Джан Пьеро Гасперини.

«Рад присоединиться к этому клубу с невероятными болельщиками. Команда хорошо выступила в прошлом сезоне, и я постараюсь помочь ей выступить еще лучше в следующем сезоне. Надеюсь, все будет отлично», — рассказал Малиновский в интервью Youtube-каналу Аталанты.

«Думаю, это шаг вперед для меня. Аталанта – топ-клуб в Италии, в следующем сезоне мы постараемся достичь высоких целей. У нас отличная команда, здесь прекрасный город и хорошие условия для тренировок и восстановления. Постараюсь показать все, на что способен и дать команде максимум».

«Многие говорят, что Гасперини – отличный тренер, хочу встретиться с ним и пообщаться. Это будет здорово. Также я общался с главным тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко, и он подтвердил, что Гасперини хороший наставник».

«Играю на позиции центрального полузащитника, предпочитаю выступать либо на позиции 8-го номера, либо играть «десятку». Люблю играть в быстрый футбол. Мне нравится тот темп, в котором играет Аталанта, мне подходит такой стиль».

«Думаю, мы должны финишировать как можно выше в чемпионате, а также достойно сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов и Кубке Италии. В футболе случается всякое, но мы должны тяжело работать каждый день чтобы становиться лучше».

