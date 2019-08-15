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Клопп - о победе в Суперкубке УЕФА: Мы может играть лучше

Клопп - о победе в Суперкубке УЕФА: Мы может играть лучше
08:34 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Юрген Клопп прокомментировал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, 5:4 по пенальти).

«Атмосфера на стадионе была потрясающей. Это говорит о величии этого клуба. Но мы хотели бы привезти с собой нашу погоду в Турцию на один день. Сегодня было очень жарко, еще и матч получился супернапряженным.

Я не слишком много общался с Алексом [Окслейд-Чемберленом], игровая практика сейчас важна для него. Он может играть лучше, но ему надо поймать ритм, и игровая практика может помочь в этом.

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Мы провели важную замену — никто в мире не сравнится с Бобби по игре на этой позиции. Мы не планировали так долго его использовать - у него не было предсезонной подготовки, но нам пришлось его пустить в бой. Мы должны были поставить все на кон в этом матче. Знаем, что нам надо улучшать многие вещи в плане продвижения вперед по полю. Мы это сделаем.

Мы можем и будем играть лучше. В сегодняшнем матче на первый план выходила не игра, а победа. Мы нашли путь к успеху, и это здорово. Чувствуем, что добились чего-то важного и очень этому рады», — отметил Клопп.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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