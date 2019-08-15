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"Мы были лучше": Лэмпард - о матче за Суперкубок УЕФА

"Мы были лучше": Лэмпард - о матче за Суперкубок УЕФА
09:04 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Синие проиграли уже во втором матче под руководством нового тренера.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок УЕФА против Ливерпуля в серии пенальти. Наставник Синих считает, что Челси был сильнее в отчетном поединке, но для победы не хватило везения.

«Уважаю Ливерпуль, но в этом матче Челси был сильнее. Мы не преуспели в реализации голевых моментов, но мое главное ощущение от игры — это гордость за команду», — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

«Не люблю проигрывать, я ужасный неудачник, как и вся команда в этот вечер. Мы хотели выиграть, но нам не повезло. Челси хорошо играл — уверен, это знак, что все у нас получится в этом сезоне».

Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА

Челси и Ливерпуль сыграли вничью (2:2), но Красные одержали победу по пенальти (5:4) и выиграли Суперкубок.

Челси в первом официальном матче под руководством Лампарда разгромно проиграл Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии (0:4). В следующем туре чемпионата Англии Синие сыграют в воскресенье против Лестера на Стамфорд Бридж.

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ФК Челси, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Фрэнк Лампард.
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