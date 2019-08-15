Сабо рассказал, какой тренер нужен Динамо

Новости спорта:Йожеф Сабо поделился мнением о будущем тренере киевского клуба.

Экс-тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о будущем тренере киевского клуба.

«Если ушел Хацкевич и его команда, то кто-то должен прийти, кто срочно будет через несколько дней или какой-то срок тренировать, потому что команда не может оставаться без наставника. Но нужен жесткий человек с дисциплиной.

Тот, кто придет вместо Хацкевича, ему будет очень тяжело. Он может сказать: «Я буду строить новую команду. Дадите мне время? Если нет, тот я не согласен».

А есть тренеры, которые согласятся на любые условия, только бы оказаться в «Динамо», – сказал Сабо.