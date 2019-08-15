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Сербский гранд намерен подписать Шапаренко

Сербский гранд намерен подписать Шапаренко
14:09 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Сербский клуб готов выложить за 20-летнего полузащитника 4 миллиона евро.

Руководство «Црвены Звезды» планирует сделать предложение киевскому «Динамо» по атакующему полузащитнику Николаю Шапаренко.

По информации источника, сумма предложения составит 4 млн евро.

Сообщается, что наставник сербского клуба Владан Милоевич хочет приобрести 20-летнего хавбека еще с 2017 года. Переговоры по трансферу футболиста велись несколько раз.

Отметим, что «Црвена Звезда» пробилась в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет со швейцарским клубом «Янг Бойз». «Динамо» продолжит еврокампанию на групповом этапе Лиги Европы.

Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо

Напомним, Шапаренко ранее был переведен в дубль столичного клуба. Бывший наставник «бело-синих» Александр Хацкевич остался недоволен его игровой формой в начале сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Шапаренко со стороны луганской «Зари».

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Николай Шапаренко.
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