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Заря - ЦСКА София: онлайн трансляция ответного матча ЛЕ

Заря - ЦСКА София: онлайн трансляция ответного матча ЛЕ
19:25 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Прямая текстовая онлайн-трансляция ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря - ЦСКА (София).

Сегодня, 15 августа, луганская Заря проведет ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Противостоять подопечным Виктора Скрипника будет ЦСКА (София). Первый матч прошел неделей ранее в столице Болгарии на стадионе "Васил Левски" и завершился вничью 1:1. Начало ответного матча в 20:00 по киевскому времени. Игра пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене". Рассудит поединок французская бригада арбитров во главе с Амори Делерю.

Обе команды участвовали в предыдущем раунде отбора в лигу Европы: Заря дважды одолела Будучность (1:3 на выезде и 1:0 дома). ЦСКА выбил хорватский Осиек (1:0, 1:1). После первого поединка против ЦСКА луганчане сыграли поединок во внутреннем первенстве против Колоса в гостях и одержали победу со счетом 3:1.

Составы команд:

"Заря": Шевченко - Тымчик, Вернидуб, Абу-Ханна, Михайличенко - Кочергин, Юрченко, Иванисения, Хомченовский - Русин, Будковский

Запасные: Василь, Каменюка, Леднев, Лунёв, Кабаев, Чеберко, Арвеладзе

ЦСКА София: Черняускас – Альбентоса, Томаш, Занев – Турицов, Родригеш, Малинов, Бикель, Жефферсон – Сов, Эвандро

Запасные: Бузатто, Кэри, Уотт, Фаббрини, Митков, Антов, Галабов

Заря -:- ЦСКА (София)

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

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