Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды

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16:14 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский специалист Алексей Михайличенко занял пост главного тренера Динамо Киев после увольнения Александра Хацкевича.

Накануне, 14-го августа, киевское Динамо рассталось с Александром Хацкевичем после вылета от Брюгге в Лиге чемпионов.

Долго киевляне без главного тренера не оставались. Официальный сайт клуба сообщил, что место Хацкевич занял Алексей Михайличенко.

56-летний специалист уже руководил командой в период с 2002-го по 2004-й год, а также в 2012-м году.

Кроме того, Алексей Михайличенко за свою карьеру успел потренировать молодежную команду Динамо, молодежную сборную Украины и взрослую сборную Украины. До назначения на пост главного тренера занимал должность спортивного директора клуба.

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В тренерском штабе Михайличенко нашлось место для Вадима Евтушенко, который ранее ассистировал Алексею Александровичу в сборной Украины.

Уже в пятницу, 16-го августа, Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Алексей Михайличенко, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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