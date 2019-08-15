Луиш Каштру - о матче с ФК Львов: Готовимся к сложному поединку

Новости спорта:"Шахтер" готовится к матчу 4-го тура чемпионата Украины с ФК "Львов".

Последняя встреча соперников состоялась в конце мая во Львове. Несмотря на крупный счет 3:0 в пользу "горняков", игра выдалась непростой. Лишь в середине второго тайма удалось распечатать ворота хозяев и довести матч до победы.

15 августа команда провела очередную тренировочную сессию.

– Отличная погода для тренировки! Вчера было очень жарко, так что сегодня погода нам преподнесла приятный подарок. Мы хорошо потрудились, готовимся к сложному поединку, – сказал Луиш Каштру после почти полуторачасового занятия.

Футболисты отработали все упражнения, намеченные тренерским штабом, в приподнятом настроении. Большое внимание Каштру уделяет тактической подготовке, фокусируясь на выбранном плане на предстоящую встречу.

"Шахтер" проведет еще две тренировки и в субботу, 17 августа, отправится во Львов.