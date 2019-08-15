Скачать
Четверг, 15.08.2019
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA
Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA

Луиш Каштру - о матче с ФК Львов: Готовимся к сложному поединку

Луиш Каштру - о матче с ФК Львов: Готовимся к сложному поединку
21:34 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:"Шахтер" готовится к матчу 4-го тура чемпионата Украины с ФК "Львов".

Последняя встреча соперников состоялась в конце мая во Львове. Несмотря на крупный счет 3:0 в пользу "горняков", игра выдалась непростой. Лишь в середине второго тайма удалось распечатать ворота хозяев и довести матч до победы.

15 августа команда провела очередную тренировочную сессию.

– Отличная погода для тренировки! Вчера было очень жарко, так что сегодня погода нам преподнесла приятный подарок. Мы хорошо потрудились, готовимся к сложному поединку, – сказал Луиш Каштру после почти полуторачасового занятия.

Лацио нацелился на трансфер форварда сборной Украины

Футболисты отработали все упражнения, намеченные тренерским штабом, в приподнятом настроении. Большое внимание Каштру уделяет тактической подготовке, фокусируясь на выбранном плане на предстоящую встречу.

"Шахтер" проведет еще две тренировки и в субботу, 17 августа, отправится во Львов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК Львов, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
02 Заря 1:0 ЦСКА София: онлайн трансляция 2-й тайм
03 Динамо определилось с новым главным тренером
04 Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA
05 Помощник Хацкевича Висенте Гомес не был уволен вместе со всем штабом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь