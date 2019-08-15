Скачать
Четверг, 15.08.2019
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Заря 0:0 ЦСКА София: онлайн трансляция 2-й тайм
Заря 0:0 ЦСКА София: онлайн трансляция 2-й тайм
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA
Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA

Адриан: Переход в Ливерпуль - это лучшее мое решение в жизни

Адриан: Переход в Ливерпуль - это лучшее мое решение в жизни
20:20 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский голкипер Адриан рассказал, что доволен подписанием контракта с Ливерпулем.

По словам испанского голкипера, еще две недели назад он абсолютно не знал, где продолжит свою карьеру.

"На протяжении месяца я работал в Испании вместе со своим тренером и друзьями. Еще две недели назад я не знал, где буду играть, но потом возник вариант с Ливерпулем. Подписать с ним контракт — это лучшее мое решение в жизни", — цитирует Адриана официальный сайт клуба.

"Все в клубе встретили меня с распростертыми объятиями. Я понимал, что у меня будет шанс проявить себя, но даже не подозревал, что это произойдет так быстро. Я знал, что Алиссон провел великолепный прошлый сезон, но пришел в Ливерпуль конкурировать с ним — здоровая конкуренция хороша не только для нас обоих, но и для клуба".

Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА

Напомним, что Ливерпуль подписал Адриана 5 августа, сразу же после ухода резервного голкипера команды Симона Миньоле в Брюгге. Испанец вышел в основе из-за травмы Алиссона, который получил повредился в игре стартового тура АПЛ против Норвича (4:1).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Адриан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
02 Динамо определилось с новым главным тренером
03 Помощник Хацкевича Висенте Гомес не был уволен вместе со всем штабом
04 Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA
05 Ливерпуль - Челси: стартовые составы команд на Суперкубок УЕФА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь