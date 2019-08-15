Адриан: Переход в Ливерпуль - это лучшее мое решение в жизни

Новости спорта:Испанский голкипер Адриан рассказал, что доволен подписанием контракта с Ливерпулем.

По словам испанского голкипера, еще две недели назад он абсолютно не знал, где продолжит свою карьеру.

"На протяжении месяца я работал в Испании вместе со своим тренером и друзьями. Еще две недели назад я не знал, где буду играть, но потом возник вариант с Ливерпулем. Подписать с ним контракт — это лучшее мое решение в жизни", — цитирует Адриана официальный сайт клуба.

"Все в клубе встретили меня с распростертыми объятиями. Я понимал, что у меня будет шанс проявить себя, но даже не подозревал, что это произойдет так быстро. Я знал, что Алиссон провел великолепный прошлый сезон, но пришел в Ливерпуль конкурировать с ним — здоровая конкуренция хороша не только для нас обоих, но и для клуба".

Напомним, что Ливерпуль подписал Адриана 5 августа, сразу же после ухода резервного голкипера команды Симона Миньоле в Брюгге. Испанец вышел в основе из-за травмы Алиссона, который получил повредился в игре стартового тура АПЛ против Норвича (4:1).