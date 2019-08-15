Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера Маклсфилд Таун

Маклсфилд Таун договорился с Солом Кэмпбеллом о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, сообщил официальный сайт клуба.
Сол работал с Маклсфилдом с ноября 2018 года, приняв команду на дне Лиги 2. Кэмпбеллу удалось сохранить Маклсфилд в футбольной лиге благодаря только двум поражениям в последних десяти матчах.
Относительные успехи Кэмпбелла на поле были сопряжены с внеигровыми проблемами. Футболисты планировали бойкотировать игру последнего тура из-за трехмесячной задержки по выплате зарплаты.