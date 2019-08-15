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Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера Маклсфилд Таун

Сол Кэмпбелл покинул пост главного тренера Маклсфилд Таун
18:45 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный защитник Арсенала Сол Кэмпбелл покинул пост наставника английского клуба Маклсфилд Таун.

Маклсфилд Таун договорился с Солом Кэмпбеллом о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, сообщил официальный сайт клуба.

Сол работал с Маклсфилдом с ноября 2018 года, приняв команду на дне Лиги 2. Кэмпбеллу удалось сохранить Маклсфилд в футбольной лиге благодаря только двум поражениям в последних десяти матчах.

Относительные успехи Кэмпбелла на поле были сопряжены с внеигровыми проблемами. Футболисты планировали бойкотировать игру последнего тура из-за трехмесячной задержки по выплате зарплаты.

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Футбол, Новости футбола, Сол Кэмпбелл, ФК Маклсфилд Таун.
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