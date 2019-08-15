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Эспаньол может усилиться экс-форвардом Ювентуса

Эспаньол может усилиться экс-форвардом Ювентуса
22:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший нападающий Ювентуса Симоне Дзадза может перебраться в стан потенциального соперника Зари в Лиге Европы.

Испанский Эспаньол может усилить свой состав форвардом итальянского Торино Симоне Дзадзой. Об этом сообщает Маrса.

"Футболист находится в шаге от подписания контракта с испанским Эспаньолом.

Опытный форвард может помочь команде в пробиться в Лигу Европы и занять высокое место в Ла Лиге", - сообщает источник.

В минувшем сезоне на счету Дзадзы 33 матча в Серии А, в которых итальянец забил 6 голов и отдал 3 голевых паса.

Стоит отметить, что Эспаньол является потенциальным соперником луганской Зари в плэй-офф Лиги Европы.

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ФК Торино, Футбол, ФК Эспаньол, Новости футбола, Симоне Дзадза.
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