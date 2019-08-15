Скачать
Четверг, 15.08.2019
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA
Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA

Рома согласовала условия контракта с защитником Ливерпуля Ловреном

Рома согласовала условия контракта с защитником Ливерпуля Ловреном
22:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник сборной Хорватии и Ливерпуля Деян Ловрен в шаге от перехода в римскую Рому.

Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен согласовал с «Ромой» условия личного контракта. Мерсисайдский клуб готов принять предложение римлян о трансфере, сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, «Рома» предложила «Ливерпулю» сделку на правах годичной аренды с последующим выкупом, который станет обязательным, если Ловрен примет участие в определённом количестве матчей. Речь идёт о € 25 млн.

Деян выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. Ранее хорват защищал цвета «Саутгемптона», «Лиона», «Интера» из Запрешича и загребского «Динамо». Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.

Лидер МЮ Погба все еще надеется на переход в Реал

В минувшем сезоне Ловрен забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Деян Ловрен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль – Челси: обзор матча за Суперкубок УЕФА
02 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
03 Динамо определилось с новым главным тренером
04 Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA
05 Помощник Хацкевича Висенте Гомес не был уволен вместе со всем штабом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь