Рома согласовала условия контракта с защитником Ливерпуля Ловреном

Новости спорта:Защитник сборной Хорватии и Ливерпуля Деян Ловрен в шаге от перехода в римскую Рому.

Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен согласовал с «Ромой» условия личного контракта. Мерсисайдский клуб готов принять предложение римлян о трансфере, сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, «Рома» предложила «Ливерпулю» сделку на правах годичной аренды с последующим выкупом, который станет обязательным, если Ловрен примет участие в определённом количестве матчей. Речь идёт о € 25 млн.

Деян выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. Ранее хорват защищал цвета «Саутгемптона», «Лиона», «Интера» из Запрешича и загребского «Динамо». Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Ловрен забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.